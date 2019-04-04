Павлюченкова вышла в 1/4 финала в Монтеррее, не отдав Йорович ни гейма

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под третьим номером, вышла в четвертьфинал соревнований, обыграв сербку Йовану Йорович – 6:0, 6:0.

Продолжительность противостояния составила 52 минуты. На счету россиянки 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 9. Её соперница совершила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 2.

За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова сразится с победительницей противостояния Зарина Дияс (Казахстан) – Виктория Азаренко (Беларусь, 5).

В другом матче словачка Магдалена Рыбарикова (8) оказалась сильнее представительницы Швейцарии Стефани Фёгель – 5:7, 6:2, 6:3.

В ещё одной встрече бельгийка Кирстен Флипкенс (6) обыграла словенку Далилу Якупович – 6:3, 6:3.

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.