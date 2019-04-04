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Павлюченкова вышла в 1/4 финала в Монтеррее, не отдав Йорович ни гейма

Павлюченкова вышла в 1/4 финала в Монтеррее, не отдав Йорович ни гейма
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под третьим номером, вышла в четвертьфинал соревнований, обыграв сербку Йовану Йорович – 6:0, 6:0.

Продолжительность противостояния составила 52 минуты. На счету россиянки 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 9. Её соперница совершила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 2.

За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова сразится с победительницей противостояния Зарина Дияс (Казахстан) – Виктория Азаренко (Беларусь, 5).

В другом матче словачка Магдалена Рыбарикова (8) оказалась сильнее представительницы Швейцарии Стефани Фёгель – 5:7, 6:2, 6:3.

В ещё одной встрече бельгийка Кирстен Флипкенс (6) обыграла словенку Далилу Якупович – 6:3, 6:3.

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.

04 апреля 2019 года, четверг. 04:00 МСК
Монтеррей. 2-й круг
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
33
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2 : 0
Ивана Йорович
100
Сербия
Ивана Йорович
И. Йорович
1 2 3
           
6 6  
0 0  
           
03 апреля 2019 года, среда. 21:30 МСК
Монтеррей. 2-й круг
Матч окончен
Магдалена Рыбарикова
71
Словакия
Магдалена Рыбарикова
М. Рыбарикова
2 : 1
Стефани Фёгель
98
Швейцария
Стефани Фёгель
С. Фёгель
1 2 3
           
5 6 6
7 2 3
           
04 апреля 2019 года, четверг. 02:00 МСК
Монтеррей. 2-й круг
Матч окончен
Далила Якупович
92
Словения
Далила Якупович
Д. Якупович
0 : 2
Кирстен Флипкенс
58
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
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