Савиных пробилась в 1/4 финала турнира в Монтеррее в паре, Сизикова выбыла

Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Польши Паула Каня не смогли пробиться в полуфинал турнира в Монтеррее (Мексика) в парном разряде, проиграв мексиканке Джулиане Олмос и бразильянке Луизе Стефани со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Сизикова и Каня совершили 1 двойную ошибку, ни разу не подали навылет и не взяли ни одного гейма на подаче соперниц. На счету Джулианы и Луизы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в финал Олмос и Стефани поспорят с американками Айшей Мухаммад и Марией Санчес (3).



Россиянка Валерия Савиных и британка Хэрриет Дарт в первом круге одолели лидеров посева японок Мию Като и Макото Ниномию со счётом 1:6, 7:5, [10:4] и сыграют с австралийками Моник Адамчак и Джессикой Мур.