Остапенко объяснила, как ей удалось отыграться с 1:5 в 3-м сете матча с Роджерс

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу во втором круге турнира категории в Чарльстоне над американкой Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4). В третьем сете Елена уступала 1:5. Также ей удалось отыграть матчбол.

«Я знала, что теннис — игра, в ходе которой всё может измениться, поэтому боролась до последнего очка. Сегодня я не старалась выполнять удары как можно мощнее. Я пыталась затягивать розыгрыши. Я чувствовала, что такая тактика эффективнее. Чем дольше шёл розыгрыш, тем больше у меня была возможностей выиграть его. Когда я проводила хороший розыгрыш, то старалась действовать агрессивно.

Мне всё равно нужно атаковать. В противном случае я не смогу добиваться желаемых результатов. Но, конечно, я не тороплю события на корта. Сначала нужно комфортно почувствовать мяч, затем, например, выполнить удар по линии или пробить навылет. Но в целом я понимала, что чем дольше розыгрыш, тем вероятнее моя победа в нём", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

Следующей соперницей Елены будет американка Мэдисон Кис.

Остапенко и Коллинз вышли в третий круг турнира в Чарльстоне