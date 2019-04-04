Пегула: то, как Шарапова вернулась после операции и выиграла «РГ», было круто

Американка Джессика Пегула поделилась впечатлениями от победы над представительницей Латвии Анастасией Севастовой во втором круге турнира в Чарльстоне со счётом 6:4, 6:2.

«Мне недавно исполнилось 25, но я не чувствую себя 25-летней. Каждый раз, когда я была близка к прорыву, даже в юности, я получала травму. Потом это случалось снова и снова. Я травмировалась и переносила операцию.

Я чувствую, словно всё ещё нахожусь на этапе карьеры, когда мне 20 и я обладаю огромным талантом. У меня нет ощущения, что всё уже потеряно. У меня всегда были умения и талант, но каждый раз всё сводилось к здоровью и быстрому восстановлению. Сейчас в этом плане у меня всё наладилось, поэтому я чувствую себя увереннее.

То, как Шараповой удалось вернуться после операции на плече и выиграть «Ролан Гаррос», было круто. Не думаю, что многим игрокам удавалось подобное — перенести операцию, а затем выиграть турнир «Большого шлема», обыграв соперниц топ-уровня. Это было здорово", — цитирует Пегулу официальный сайт тура.

В третьем круге Пегула сыграет с хорваткой Петрой Мартич.