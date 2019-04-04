Возняцки: со стороны кажется, что в игре Зигемунд всё понятно. На корте — не так

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала победу во втором круге турнира в Чарльстоне над немкой Лаурой Зигемунд со счётом 6:2, 6:2.



«Лауре определённо нравится играть на грунте, поэтому я понимала, что будет нелегко. Она выбивает соперниц из ритма, потому что сначала посылает мяч коротко, затем играет в ноги, потом может выполнить укороченный удар. Она действует разнообразно. Это нелегко.

Когда видишь её игру со стороны, то говоришь: «Хорошо, я всё поняла». Ты вроде бы знаешь, что нужно делать. Но выходя на корт, понимаешь, что всё не так просто. Соперница не выполняет два одинаковых удара подряд, так что нужно быть готовой ко всему.

Я провела тренировочный сет пару дней назад и вчера должна была сыграть ещё один, но погода была не лучшей. Сегодня я провела матч на достойном уровне и готова к следующей игре. Конечно, в грунтовом сезоне есть главная цель — «Ролан Гаррос». К этому турниру я хочу выйти на пик формы. Посмотрим, как всё получится", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.

Следующей соперницей Каролины будет румынка Михаэла Бузэрнеску.

«Это непростая соперница, левша, которая достаёт много мячей и здорово двигается на корте. В прошлом году Бузэрнеску отлично играла перед тем, как получила травму. Ей нравится выступать на грунте. Михаэла любит играть на более медленных покрытиях. У нас уже были упорные матчи. Мы много раз играли на юниорском уровне, так что я прекрасно с ней знакома. Мне нужно будет бороться и играть агрессивно», — сказала датчанка.