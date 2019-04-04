Павлюченкова – о победе 6:0, 6:0: матч, как и каждый розыгрыш, был непростым

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над сербкой Иваной Йорович во втором раунде соревнований в Монтеррее. Напомним, третья сеяная не позволила сопернице выиграть ни одного гейма – 6:0, 6:0.



«Мне очень нравится играть в Монтеррее, отлично себя здесь чувствую. Это один из моих самых любимых турниров – я всегда с большим удовольствием приезжаю сюда.



Сегодня было тяжело в последнем гейме – я немного потеряла концентрацию, но справилась. Сам матч тоже был непростым, каждый розыгрыш. У Иваны было достаточно возможностей победить во второй партии, но я рада, что мне удалось победить так легко», – цитирует Павлюченкову официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Анастасии станет победительница пары Зарина Дияс (Казахстан) – Виктория Азаренко (Беларусь).