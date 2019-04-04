Флипкенс: мне пришлось тяжелее, чем может показаться по счёту

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс прокомментировала победу над представительницей Словении Далилой Якупович во втором круге турнира в Монтеррее (Мексика) со счётом 6:3, 6:3.

«Мне просто нужно было сыграть в свой теннис, как в предыдущем матче. Я старалась бороться. Несмотря на то что матч закончился 6:3, 6:3, мне пришлось тяжелее, чем может показаться по счёту. На корте было прекрасное сражение. Вообще, Монтеррей — особенное место для меня», — приводит слова Флипкенс официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований Кирстен поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под первым номером, либо с чешкой Каролиной Муховой.

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 7 апреля.