Бушар взяла паузу в выступлениях на неопределённый срок

Канадская теннисистка Эжени Бушар не будет выступать определённое время, сообщает Tennis.Life. Причиной такого решения экс пятой ракетки мира стало желание полноценно восстановиться после предыдущих повреждений и войти в тур с новыми силами. Точные сроки её возвращения не называются.



25-летняя канадка снялась с турниров в Чарльстоне и Боготе и не заявилась ни на одни грунтовые соревнования. В Индиан-Уэллсе и Майами Эжени не выиграла ни одного матча.



В текущем сезоне Бушар провела 13 матчей, выиграв лишь в шести из них. На сегодня она располагается на 76-й строчке в рейтинге WTA.

Напомним, 25-летняя Бушар – финалистка Уимблдона-2014. Свой первый и последний трофей в WTA туре она завоевала в Нюрнберге в 2014 году.