Кис вернула в команду тренера, с которым выиграла свой первый трофей

Бывший тренер Мэдисон Кис Хуан Тодеро вернулся в команду американской теннисистки спустя пять лет, сообщает Tennis.Life. Аргентинец работает с Мэдисон на соревнованиях в Чарльстоне.



Тодеро тренировал Кис в период, когда она начинала свою карьеру, – под его руководством она выиграла свой первый трофей уровня WTA и попала в топ-40 мирового рейтинга.



После ухода Тодеро в 2015 году Мэдисон сменила большое количество наставников. Лишь за 2018 год она работала под руководством трёх тренеров. В июне она прекратила сотрудничество с Линдсей Дэвенпорт, а затем короткое время работала с Дэвидом Тэйлором. В конце сезона Кис выступала без тренера и смогла дойти до полуфинала на Открытом чемпионате США и на турнире «Элит Трофи» в Чжухае, после чего наняла Джима Мадригала.



После ухода от Кис Тодеро работал с пуэрториканкой Моникой Пуиг. Именно под его руководством она выиграла золотую олимпийскую медаль Рио-де-Жанейро.