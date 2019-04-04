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Тим пропустит Олимпиаду в Токио – австриец предпочёл выступить в Кицбюэле

Тим пропустит Олимпиаду в Токио – австриец предпочёл выступить в Кицбюэле
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим заявил о подписании контрактов с турнирами в Кицбюэле (Австрия) на ближайшие два сезона. Учитывая, что соревнования пройдут в одно время с проведением Олимпийских игр в Токио-2020, можно сделать вывод, что австриец принял решение отказаться от поездки в Японию.

В данный момент Доминик занимает пятую строчку в рейтинге ATP. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Тим также не выступал. Победителем турнира стал британец Энди Маррей, который в финале оказался сильнее представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро.

Кроме того австриец заявил о намерении продолжить работу под руководством Николя Массу, который является его вторым тренером после Гюнтера Бресника.

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