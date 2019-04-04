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Федерер: теннис эволюционировал. Сейчас нет специалистов по грунту или траве

Федерер: теннис эволюционировал. Сейчас нет специалистов по грунту или траве
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер проанализировал изменения, которые произошли в теннисе в последние годы.

«Теннис, как и каждый из игроков, эволюционировал. Сейчас нет откровенных специалистов по грунту или траве. Всё смешалось – сегодня можно наблюдать более универсальных теннисистов.

Особенно хорошо это просматривается на фоне игр Кубка Дэвиса. Раньше выбор покрытия хозяевами противостояния часто был определяющим. Сейчас это не играет существенной роли.

В этом есть и минусы. К примеру, я хотел бы чаще выходить к сетке, но игроки так хорошо подают и пробивают с задней линии, что делать это всё тяжелее. Пришлось немного переквалифицироваться и подстроиться под современный стиль», – цитирует Федерера Tennis World USA.

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