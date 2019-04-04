А. Зверев: мой отец – хороший теннисист, который не мог показать это из-за СССР

Немецкий теннисист Александр Зверев сравнил собственную карьеру с карьерой своего отца, Александра Зверева-старшего.



«Мой отец всегда был очень хорошим теннисистом, но никогда не имел возможности это продемонстрировать. Причина тому – политическая ситуация в СССР. Спорт и политика никогда не должны быть связаны, и мой отец заплатил за это цену. У него не было разрешения путешествовать по турнирам, поэтому он мог участвовать лишь в матчах Кубка Дэвиса.



В некотором смысле карьера папы вдохновила меня. Я знаю, что у меня есть талант и потенциал, который я мог реализовать. У меня было всё для этого, и я воспользовался своим шансом», – цитирует Зверева Tennis World USA.



Отец 21-летнего немца – советский теннисист Александр Зверев-старший. Дважды он возглавлял рейтинг лучших теннисистов СССР. Добыл 18 побед в матчах Кубка Дэвиса. Его лучшей позицией в рейтинге АТР стало 175-е место. Всего провёл 19 матчей на турнирах категории АТР (3 победы при 16 поражениях).