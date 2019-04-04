Ольховский: изменение формата Олимпийского теннисного турнира – большая загадка

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Андрей Ольховский, прокомментировал изменение формата Олимпийского теннисного турнира. Напомним, начиная с Олимпиады в Токио-2020 финальные матчи мужского турнира будут проводиться в трёхсетовом формате.



«Отрицательно отношусь к данным изменениям. Непонятно, для чего они нужны. Для меня это загадка. Уменьшение продолжительности матчей ради снижения уровня травматизма – это бред. Раньше на всех турнирах «Большого шлема» играли пять сетов – травматизма не было. Олимпиада проводится раз в четыре года, на ней должен побеждать сильнейший. Чем дольше матч, тем меньше шанс для случайности, больше шанс для того, чтобы выявить лучшего, кто не просто ракеткой отмахал, но и по выносливости лучше. Александр Зверев великолепно играет на турнирах из трёх сетов, а на пятисетовых турнирах, мы результата не видим. Тенденции на решающее очко в паре, на укорачивание матчей, тай-брейки ITF, которые вводят в квалификации, вместо третьего сета в одиночном разряде — не знаю, как к этому относиться.



Олимпийское золото не обесценится от этих изменений, но я бы хотел видеть сильнейшего олимпийского чемпиона. Продолжительность матча уменьшится. Если ты вышел, не справился с волнением — проиграл сет. Потом во втором сете проиграл брейк – у тебя нет шансов вернуться. В мужском разряде, даже проиграв два сета, ты мог повернуть матч в свою сторону», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

Мужской финал на Олимпиаде-2020 пройдёт в трёхсетовом формате