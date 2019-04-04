Призовой фонд «Ролан Гаррос» вырос на 8%

Стали известны суммы призовых за успешные выступления на Открытом чемпионате Франции. Общий призовой фонд соревнований вырос на 8%.



Победитель грядущего розыгрыша получит $ 2,62 млн, что на 150 тыс. больше, нежели в предыдущем году. Интересно, что теннисисты, проигравшие в первом раунде турнира, пополнят свой банковский счёт на $ 52 тыс – это на 201% больше, чем в прошлом сезоне. Напомним, призовые за выступления на турнире у мужчин и женщин равны.



Победители турнира в парных разрядах получат более $ 650 тыс., тогда как чемпионы в миксте будут довольствоваться $ 137 тыс. на двоих.



Открытый чемпионат Франции пройдёт в период с 26 мая по 9 июня. Действующими победителями турнира являются испанец Рафаэль Надаль и представительница Румынии Симона Халеп.