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Призовой фонд «Ролан Гаррос» вырос на 8%

Призовой фонд «Ролан Гаррос» вырос на 8%
Теннис / Roland Garros 2019

Стали известны суммы призовых за успешные выступления на Открытом чемпионате Франции. Общий призовой фонд соревнований вырос на 8%.

Победитель грядущего розыгрыша получит $ 2,62 млн, что на 150 тыс. больше, нежели в предыдущем году. Интересно, что теннисисты, проигравшие в первом раунде турнира, пополнят свой банковский счёт на $ 52 тыс – это на 201% больше, чем в прошлом сезоне. Напомним, призовые за выступления на турнире у мужчин и женщин равны.

Победители турнира в парных разрядах получат более $ 650 тыс., тогда как чемпионы в миксте будут довольствоваться $ 137 тыс. на двоих.

Открытый чемпионат Франции пройдёт в период с 26 мая по 9 июня. Действующими победителями турнира являются испанец Рафаэль Надаль и представительница Румынии Симона Халеп.

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