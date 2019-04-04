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Бенчич обыграла Таунсенд и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Бенчич обыграла Таунсенд и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (9) в третьем круге турнира в Чарльстоне (США) обыграла представительницу США Тэйлор Таунсенд в двух сетах со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

Бенчич ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Её соперница выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и сделала 1 брейк-пойнт.

Бенчич вышла в четвертьфинал соревнований в Чарльстоне, где сразится с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия) — Джессика Пегула (США).

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тысячи.

04 апреля 2019 года, четверг. 18:10 МСК
Чарльстон. 3-й круг
Матч окончен
Тэйлор Таунсенд
83
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
0 : 2
Белинда Бенчич
21
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
2 5  
6 7  
           
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