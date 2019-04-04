Бертенс вылетела в третьем круге турнира в Чарльстоне, уступив Саккари

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс (2) проиграла представительнице Греции Марии Саккари (15) в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 7:6 (10:8), 6:3 в пользу Саккари. Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.

Гречанка один раз подала навылет, четырежды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. Её соперница выполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и сделала 4 брейк-пойнта из 11.



Саккари вышла в четвертьфинал соревнований в Чарльстоне, где сразится с победительницей пары Каролин Возняцки — Михаэла Бузэрнеску.



Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тысячи.