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Бертенс вылетела в третьем круге турнира в Чарльстоне, уступив Саккари

Бертенс вылетела в третьем круге турнира в Чарльстоне, уступив Саккари
Теннис / WTA

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс (2) проиграла представительнице Греции Марии Саккари (15) в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 7:6 (10:8), 6:3 в пользу Саккари. Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.

Гречанка один раз подала навылет, четырежды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. Её соперница выполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и сделала 4 брейк-пойнта из 11.

Саккари вышла в четвертьфинал соревнований в Чарльстоне, где сразится с победительницей пары Каролин Возняцки — Михаэла Бузэрнеску.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тысячи.

04 апреля 2019 года, четверг. 19:50 МСК
Чарльстон. 3-й круг
Матч окончен
Мария Саккари
50
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
2 : 0
Кики Бертенс
6
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
7 10 6  
6 8 3  
           
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