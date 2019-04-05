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Коллинз в двух сетах переиграла Канепи в третьем круге турнира в Чарльстоне

Коллинз в двух сетах переиграла Канепи в третьем круге турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Американская теннисистка Даниэль Коллинз (11) обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 7:6 (7:1), 6:1 в пользу Коллинз. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.

Американка пять раз подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Её соперница совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и сделала 2 брейк-пойнта из 11.

Коллинз вышла в четвертьфинал соревнований в Чарльстоне, где встретится с Моникой Пуиг (Пуэрто-Рико).

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тысячи.

04 апреля 2019 года, четверг. 22:25 МСК
Чарльстон. 3-й круг
Матч окончен
Даниэль Коллинз
34
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
2 : 0
Кайя Канепи
82
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
1 2 3
           
7 7 6  
6 1 1  
           
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