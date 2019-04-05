Коллинз в двух сетах переиграла Канепи в третьем круге турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Даниэль Коллинз (11) обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 7:6 (7:1), 6:1 в пользу Коллинз. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.



Американка пять раз подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Её соперница совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и сделала 2 брейк-пойнта из 11.



Коллинз вышла в четвертьфинал соревнований в Чарльстоне, где встретится с Моникой Пуиг (Пуэрто-Рико).



Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тысячи.