Остапенко в третьем круге турнира в Чарльстоне проиграла Кис

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на турнире в Чарльстоне (США) под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко (10) – 7:5, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. На счету американки 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 10. Остапенко совершила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3.

За право выйти в полуфинал Кис сразится с победительницей противостояния Слоан Стивенс (США, 1) – Айла Томлянович (Австралия, 14).

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. В 2018 году голландка Кики Бертенс в финале разгромила немку Юлию Гёргес – 6:2, 6:1.