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Гаспарян проиграла Мугурусе во втором раунде турнира в Монтеррее

Гаспарян проиграла Мугурусе во втором раунде турнира в Монтеррее
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян во втором раунде турнира в Монтеррее (Мексика) в трёх сетах уступила испанке Гарбинье Мугурусе – 3:6, 7:6 (7:1), 2:6. Это была первая личная встреча спортсменок.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 41 минуту. На счету Гаспарян 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 14. Мугуруса совершила 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.

За выход в полуфинал соревнований Мугуруса, являющаяся действующей чемпионкой турнира, сразится с француженкой Кристиной Младенович (7).

В прошлогоднем финале Мугуруса в трёх сетах оказалась сильнее представительницы Венгрии Тими Бабош – 3:6, 6:4, 6:3.

Посмотреть сетку турнира можно на «Чемпионате».

05 апреля 2019 года, пятница. 00:25 МСК
Монтеррей. 2-й круг
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
75
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
1 : 2
Гарбинье Мугуруса
19
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
1 2 3
           
3 7 7 2
6 6 1 6
           
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