Гаспарян проиграла Мугурусе во втором раунде турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян во втором раунде турнира в Монтеррее (Мексика) в трёх сетах уступила испанке Гарбинье Мугурусе – 3:6, 7:6 (7:1), 2:6. Это была первая личная встреча спортсменок.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 41 минуту. На счету Гаспарян 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 14. Мугуруса совершила 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.

За выход в полуфинал соревнований Мугуруса, являющаяся действующей чемпионкой турнира, сразится с француженкой Кристиной Младенович (7).

В прошлогоднем финале Мугуруса в трёх сетах оказалась сильнее представительницы Венгрии Тими Бабош – 3:6, 6:4, 6:3.

Посмотреть сетку турнира можно на «Чемпионате».