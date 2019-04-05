В 1/4 финала турнира в Монтеррее Азаренко встретится с Павлюченковой

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, одержав уверенную победу над представительницей Казахстана Зариной Дияс – 6:3, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Азаренко не допускала двойных ошибок, совершила 2 подачи навылет и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Дияс 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4 при отсутствии эйсов.

За выход в полуфинал соревнований Азаренко сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой – третьей ракеткой турнира.

Действующей победительницей соревнований в Монтеррее является испанка Гарбинте Мугуруса, которая в трёх сетах оказалась сильнее представительницы Венгрии Тими Бабош – 3:6, 6:4, 6:3.

Посмотреть сетку турнира можно на «Чемпионате».