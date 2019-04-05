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В 1/4 финала турнира в Монтеррее Азаренко встретится с Павлюченковой

В 1/4 финала турнира в Монтеррее Азаренко встретится с Павлюченковой
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, одержав уверенную победу над представительницей Казахстана Зариной Дияс – 6:3, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Азаренко не допускала двойных ошибок, совершила 2 подачи навылет и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Дияс 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4 при отсутствии эйсов.

За выход в полуфинал соревнований Азаренко сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой – третьей ракеткой турнира.

Действующей победительницей соревнований в Монтеррее является испанка Гарбинте Мугуруса, которая в трёх сетах оказалась сильнее представительницы Венгрии Тими Бабош – 3:6, 6:4, 6:3.

Посмотреть сетку турнира можно на «Чемпионате».

05 апреля 2019 года, пятница. 01:30 МСК
Монтеррей. 2-й круг
Матч окончен
Зарина Дияс
107
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
0 : 2
Виктория Азаренко
67
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
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