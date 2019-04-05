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Стивенс в третьем круге турнира в Чарльстоне сломила сопротивление Томлянович

Стивенс в третьем круге турнира в Чарльстоне сломила сопротивление Томлянович
Теннис / WTA

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Чарльстоне (США) под первым номером, в третьем круге соревнований сломила сопротивление представительницы Австралии Айлы Томлянович (14) – 4:6, 6:4, 6:4. По личным встречам Слоан уверенно впереди – 4-0.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты. На счету Стивенс 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 15. Томлянович совершила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

За выход в полуфинал Стивенс сразится с американкой Мэдисон Кис (8), взявшей верх над представительницей Латвии Еленой Остапенко (10) – 7:5, 6:2.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тысячи.

05 апреля 2019 года, пятница. 02:40 МСК
Чарльстон. 3-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
8
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 1
Айла Томлянович
39
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 2 3
           
4 6 6
6 4 4
           
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