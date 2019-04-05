Стивенс в третьем круге турнира в Чарльстоне сломила сопротивление Томлянович

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Чарльстоне (США) под первым номером, в третьем круге соревнований сломила сопротивление представительницы Австралии Айлы Томлянович (14) – 4:6, 6:4, 6:4. По личным встречам Слоан уверенно впереди – 4-0.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты. На счету Стивенс 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 15. Томлянович совершила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

За выход в полуфинал Стивенс сразится с американкой Мэдисон Кис (8), взявшей верх над представительницей Латвии Еленой Остапенко (10) – 7:5, 6:2.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тысячи.