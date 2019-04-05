Савиных не смогла выйти в полуфинал турнира в Монтеррее в парном разряде

Российская теннисистка Валерия Савиных и представительница Великобритании Хэрриет Дарт не смогли пробиться в полуфинал турнира в Монтеррее (Мексика) в парном разряде. В четвертьфинале они проиграли австралийкам Моник Адамчак и Джессике Мур со счётом 3:6, 7:5, [1:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Валерия и Хэрриет дважды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в финал соревнований в Монтеррее Адамчак и Мур поспорят с победительницами матча Ана Богдан (Румыния)/Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Шарон Фичмэн (Канада)/Эрин Рутлифф (Канада).

Турнир завершится 7 апреля.