Бенчич: в матче с Таунсенд я старалась использовать умную тактику

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу в третьем круге турнира в Чарльстоне (США) над хозяйкой кортов Тэйлор Таунсенд со счётом 6:2, 7:5.

«Играть с Тэйлор нелегко, поэтому я рада, что всё же смогла победить. Ключом к успеху стало давление на соперницу. Она использует вращение, которое кажется очень неудобным. Если дать ей время, то она выбьет тебя с корта и заставит много бегать. Я старалась использовать умную тактику», — приводит слова Бенчич официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Белинда поспорит с хорваткой Петрой Мартич.

В 2018 году победительницей турнира в Чарльстоне стала голландская теннисистка Кики Бертенс. В финале она в двух сетах обыграла немку Юлию Гёргес со счётом 6:2, 6:1.