Остапенко: мне надо стать бесстрашной, как на победном «Ролан Гаррос»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о скомканной подготовке к сезону и о том, что ей нужно изменить в своей игре.



«Травма запястья выбила меня из графика предсезонной подготовки. Я не смогла сделать всё, что планировала. Сейчас стараюсь всё это компенсировать и вернуть форму. Я просто люблю играть на грунте. Я смогла прибавить и чувствую себя увереннее, чем раньше, но понимаю, что могу стать гораздо более сильной теннисисткой.

Когда начинаешь много думать на корте, от этого уже сложно избавиться. Сложно вернуть прежнее ощущение бесстрашия. Я стала другим человеком, как в плане положения в рейтинге, так и наличия титула победительницы турнира «Большого шлема».

Иногда, выходя на матч, в котором ты являешься фаворитом, ты не можешь избавиться от мысли, что проиграть нельзя. При этом понимаешь, что соперница также играет хорошо. Это добавляет давления, и ты хочешь сыграть гораздо лучше. Однако ты играешь хуже, потому что думаешь о том, что обязательно нужно победить. Сейчас я стараюсь выходить на игру без этой мысли. Хочу просто наслаждаться игрой.



Самое важное — вновь стать бесстрашной, как на победном «Ролан Гаррос». Я просто старалась не ошибаться и атаковала. Я не так много думала. После того, как всё изменилось, я много думаю по ходу розыгрышей. Надо от этого избавиться и вновь стать бесстрашной, заиграв так, как на том турнире.



Я довольна своей командой. Думаю, мама лучше всех знает меня. Она желает мне лучшего. Она знает меня с рождения и может больше всех помочь, потому что мне должно быть комфортно с человеком, с которым я работаю. С ней мне комфортно", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

В третьем круге турнира в Чарльстоне Елена проиграла американке Мэдисон Кис со счётом 5:7, 2:6.