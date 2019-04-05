Саккари: я просто боролась и не переставала верить в победу над Бертенс

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над голландкой Кики Бертенс в третьем круге турнира в Чарльстоне со счётом 7:6 (10:8), 6:3.

«Я уже давно не выигрывала три матча подряд, очень хотела одержать более двух побед кряду. Ощущения очень приятные, это придаёт уверенности.

Здорово, что мне удалось победить. Я очень хочу хорошо выступить на грунте в этом сезоне, не имея особых ожиданий. Такое начало грунтового сезона придаёт мне уверенности.

В первом сете я отчаянно боролась и доставала много мячей. Благодаря хорошей и уверенной игре я отыгралась со счёта 1:4. Конечно, мы проводили долгие розыгрыши, мне приходилось много бегать, но никаких проблем с этим не возникло. Я просто боролась и не переставала верить в победу.

Нам с Кики нравятся стили игры друг друга, мы всегда проводим отличные матчи. Кажется, с ней я играла чаще всего. В прошлом году мы встречались раза три, так что отлично знаем друг друга. Мы также иногда тренируемся вместе. Нет ничего конкретного, что позволяет мне побеждать её, а ей — меня. Мы просто всегда здорово сражаемся на корте", — цитирует Саккари официальный сайт тура.

Следующей соперницей Марии будет датчанка Каролина Возняцки.