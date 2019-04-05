Возняцки: я понимала, что так просто Бузэрнеску не сдастся

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала победу над представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнеску в третьем круге турнира в Чарльстоне со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

«Я очень хорошо начала матч, действовала агрессивно. Я играла именно так, как хотела. Я чувствовала давление со стороны соперницы и понимала, что так просто она не сдастся. Она играла даже более агрессивно, и ситуация на корте изменилась в её пользу.

Я смогла хорошо начать третий сет, но чувства уверенности не было. Затем, при 3:3, мне нужно было прибавить. Я стала раньше принимать мяч, и это принесло результат", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.

Следующей соперницей Каролины будет Мария Саккари из Греции.

«Я знакома с Саккари. Мы немного тренировались вместе в Монако, так что я знаю её и её игру. Ей нравится выступать на грунте. Матч будет отличаться от игры с Бузэрнеску, потому что Мария — правша. Она использует сильное вращение при ударах. Но в то же время матч в чём-то будет похож на прошедший, так как обе соперницы любят грунтовое покрытие и используют углы», — сказала датчанка.