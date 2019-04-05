Стивенс: впервые за долгое время думала: «Я обязана победить эту девушку»

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала победу в третьем круге турнира в Чарльстоне (США) над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

«Я просто думала: „Сражайся“. Начало сезона получилось не лучшим для меня, и иногда приходится просто бороться изо всех сил. Айла сегодня играла отлично. Она показала теннис очень высокого уровня. Это вынудило меня повысить уровень своей игры. Впервые за долгое время я думала: „Я обязана победить эту девушку“. Я по-настоящему сражалась на корте и не переживала о том, что для этого требовалось.

Айла действовала здорово, она не так много ошибалась. Противостоять ей нелегко, потому что она не даёт найти отличный ритм.

Как только я стала выполнять удары лучше, я смогла найти свой ритм. Я думала: «Хорошо, она будет бить по мячу, мне тоже нужно бить в ответ». Это помогло мне успокоиться. Я не паниковала. В последней паре матчей я тоже не паниковала, но лёгкости не было. Сегодня же я говорила себе: «Просто жди, всё будет нормально». Нужно было всё взвесить, а затем захватывать контроль над ситуацией", — цитирует Стивенс официальный сайт тура.

Следующей соперницей Слоан будет соотечественница Мэдисон Кис.

«Мы много тренируемся вместе, а играли друг с другом всего три раза. Мне нужно будет играть в свой теннис, реализовать свой план на игру. Пока всё получается. У меня никаких волшебных секретов нет, а если бы были, то я бы не сказала», — сказала Стивенс.