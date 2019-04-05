Иснер пропустит турнир в Хьюстоне

Американский теннисист Джон Иснер из-за повреждения не примет участия в турнире в Хьюстоне (США) с призовым фондом $ 583 585, который состоится с 8 по 14 апреля. Об этом информирует Tennis.com.

Ранее сообщалось, что 33-летний уроженец Северной Каролины может пропустить от четырёх до шести недель из-за стрессового перелома левой ноги. Травму Иснер получил по ходу финального матча турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором он проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 1:6, 4:6. Несмотря на то что Джон едва передвигался по корту в концовке встречи, после матча теннисист заявил, что не собирался сниматься с игры ни при каких обстоятельствах.

В настоящее время Иснер располагается на 10-й строчке в мировом рейтинге ATP.