Кукушкин, Оже-Альяссим, Карреньо-Буста и Хуркач не сыграют в Марракеше

В списке участников турнира в Марракеше (Марокко) произошли изменения. В соревнованиях не примут участия четыре теннисиста: испанец Пабло Карреньо-Буста, Михаил Кукушкин из Казахстана, канадец Феликс Оже-Альяссим и поляк Хуберт Хуркач.

Ранее из-за травмы спины с турнира снялся представитель Боснии и Герцеговины Давид Джумхур. Он получил повреждение во время выступления на «Мастерсе» в Майами (США). Спортсмен не смог закончить матч второго раунда с Марко Чеккинатто из Италии.

Грунтовой турнир категории АТР 250 с призовым фондом € 524 340 и 25 участниками пройдёт в период с 8 по 14 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Пабло Андухар. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее британца Кайла Эдмунда – 6:2, 6:2.