Пуиг: не буду врать. Ждала, что работа с новым тренером сразу даст результат

Представительница Пуэрто-Рио Моника Пуиг поделилась впечатлениями от работы с тренером Камау Марреем, который ранее сотрудничал с американкой Слоан Стивенс.

«Не буду врать. Я была очень нетерпелива и ждала, что результаты придут сразу же, потому что мы многое поменяли, и на тренировках всё шло отлично. Но перенести всё это в матчи было не так просто. Нужно терпение. На этой неделе всё наконец получилось.

Камау нравилась моя игра в целом. Нужно было лишь навести порядок. Например, раньше мне хотелось поскорее завершить розыгрыш. Он же убедил меня, что нужно продолжать играть и бороться. Он научил меня продолжать сражаться вне зависимости от счёта», — цитирует Пуиг официальный сайт тура.

В третьем круге турнира в Чарльстоне Моника победила Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:2, 7:5.