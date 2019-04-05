Дель Потро избежит операции и скоро возобновит тренировки

Аргентинскому теннисисту Хуан-Мартину дель Потро, который ранее получил травму правого колена, не потребуется хирургическое вмешательство. 30-летний спортсмен надеется как можно быстрее вернуться на корт.

«На этой неделе я прошёл в Барселоне несколько медицинских тестов, связанных с моим коленом. Врач посоветовал мне продолжать текущее лечение. Он остался доволен моим прогрессом, скоро я вернусь к тренировкам. Спасибо всем за поддержку», — написал дель Потро в «Твиттере».

Дель Потро занимает девятое место в рейтинге ATP. Из-за повреждения в 2019 году он сыграл лишь три матча.

Ранее сообщалось, что Хуан-Мартину может потребоваться повторная операция на колене, из-за которой он рискует остаться без тенниса на ближайшие полгода.