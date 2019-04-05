Стивенс: я устала проигрывать

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала победу в третьем круге турнира в Чарльстоне (США) над австралийкой Айлой Томлянович со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

«Я устала проигрывать, именно поэтому так сильно хотела победить сегодня. Я медленно входила в сезон. Ты ждёшь, что рано или поздно всё пойдёт как надо, но этого нужно добиться самой. Мне пришлось бороться.

На грунтовом покрытии играть непросто, но здесь у тебя много времени на размышления. Даже уступая 4:6, 0:3, я понимала, что это ещё не конец. Нужно продолжать сражаться и стараться изменить ход встречи.



Я выиграла два матча подряд. Такого со мной не случалось с Australian Open. Пора было уже начать выигрывать", — цитирует Стивенс официальный сайт тура.



Следующей соперницей Слоан будет соотечественница Мэдисон Кис.