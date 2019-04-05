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Хромачёва вошла в список участниц турнира в Боготе

Хромачёва вошла в список участниц турнира в Боготе
Теннис / WTA

Россиянка Ирина Хромачёва, представительница США Сачия Викери и Астра Шарма из Австралии включены в заявку на турнир в Боготе (Колумбия) с призовым фондом $ 226 750, который состоится с 8 по 14 апреля.

Первой ракеткой соревнований станет Елена Остапенко из Латвии. Также в число сеяных вошли хорватка Петра Мартич, немка Татьяна Мария, словачка Анна Шмидлова, словенка Тамара Зиданшек, Аманда Анисимова из США и испанка Сара Соррибес-Тормо. «Уайлд-кард» от организаторов получили колумбийки Мария-Камила Осорио-Серрано и Эмилиана Аранго, а также представительница Германии Сабина Лисицки.

Действующей победительницей соревнований является словачка Шмидлова, которая в прошлогоднем финале взяла верх над испанкой Ларой Арруабарреной.

Остапенко, Шмидлова и Бушар выступят на турнире в Боготе
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