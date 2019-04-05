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Федерер раскрыл рецепт долголетия теннисной карьеры

Федерер раскрыл рецепт долголетия теннисной карьеры
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер считает, что современный подход к теннису помогает значительно увеличить период продолжительности профессиональной карьеры игрока.

«Определённо, в наши дни вы можете значительно продлить свою теннисную жизнь. Всевозможные эластичный бинты, тейпы и другие приспособления оберегают от травм. К этому можно добавить диету и хороший сон.

Не лишним будет избегать рок-н-рольного стиля жизни, который порой вели парни из 70-х, 80-х годов – наверняка это отнимало у них несколько лет профессиональной карьеры.

Кроме того, нужно оставаться честным – увеличение призовых помогает удерживать игроков в игре всё сильнее. При этом не только теннис шагает вперёд – благодаря прогрессу в работе авиакомпаний путешествовать стало намного легче. Всё меньше пересадок, от чего проще регулировать свой календарь. Думаю, каждая из таких мелочей помогает в той или иной степени», – цитирует Федерера Tennis World USA.

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