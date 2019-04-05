Т. Надаль: матч Рафаэля и Роджера на Уимблдоне-2008 – лучший в истории? Не думаю

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, не уверен, что встреча его племянника с Роджером Федерером в финале Уимблдона-2008 является лучшим матчем в истории тенниса.



«Не думаю, что матч Рафы и Роджера в финале Уимблдона-2008 стал лучшим в истории. Лучший теннисный матч непросто выбрать в принципе. Я помню очень хороший матч в финале US Open между Джоковичем и Рафаэлем, да и ещё много матчей были очень хороши.



Множество обстоятельств сделали этот матч особенным. Во-первых, он был похож на встречу Макинроя и Борга – это было противостоянием двух разных игровых концепций. Такие вещи всегда привлекают зрителей. Кроме того сам матч развивался очень интересно. Казалось, Рафаэль уже готов выиграть его, но в дело вступила погода – игра была прервана из-за дождя», – цитирует Тони Tennis World USA.

Т. Надаль: Рафаэль не теннисист. Он – травмированный человек, играющий в теннис