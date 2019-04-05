Агент Шараповой: как предприниматель Мария преуспеет больше, чем как теннисистка

Макс Айзенбад, агент экс первой ракетки мира Марии Шараповой, прокомментировал её стремление к ведению бизнеса.



«В 2004 году она выиграл Уимблдон и обрела не только уверенность в подобном образе жизни, но и возможность работать с крупными компаниями, проводить невероятные рекламные акции.



Она задаёт много вопросов, когда встречается с режиссёрами и другими творческими людьми. Мария действительно старается понять, чего они хотят и чем занимаются. Она всё анализирует, а потом говорит: «Нет, я могу сделать лучше». Думаю, что предприниматель из неё получится даже лучший, чем теннисист. Она невероятно конкурентоспособна», — цитирует Айзенбада The Entepreneur.



В данный момент Мария продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Свой следующий официальный матч она может провести на соревнованиях в Штутгарте — россиянке был предоставлен «уайлд-кард».

Шарапова: могу не успеть восстановиться к турниру в Штутгарте