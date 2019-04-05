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Осака сменила спонсора. Новый контракт может стать крупнейшим в истории тенниса

Осака сменила спонсора. Новый контракт может стать крупнейшим в истории тенниса
Теннис / WTA

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака подписала контракт с производителем спортивной экипировки Nike. Свой первый турнир в форме с эмблемой нового спонсора она проведёт в Штутгарте (Германия). Об этом стало известно из «инстаграма» теннисистки.

Ранее Осака выступала в форме немецкого производителя adidas. Сообщалось, что стороны близки к подписанию нового контракта, который может стать самым крупным в истории женского спорта.

Стоит отметить, что теперь шесть теннисисток из первой десятки рейтинга WTA являются клиентками Nike.

21-летняя Осака является победительницей двух последних турниров «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США она обыграла американку Серену Уильямс, а в финале Australian Open – чешку Петру Квитову.

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