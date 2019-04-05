Возняцки разгромила Саккари и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Датская теннисистка Каролина Возняцки (5) обыграла представительницу Греции Марию Саккари (15) в четвертьфинальном матче турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.



Датчанка один раз подала навылет, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов. Её соперница совершила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и оформила 2 брейка.



Соперницей Возняцки по полуфинальному матчу станет представительница Хорватии Петра Мартич.



Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тыс. Действующей чемпионкой соревнований является Кики Бертенс из Нидерландов.