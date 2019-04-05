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Возняцки разгромила Саккари и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Возняцки разгромила Саккари и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки (5) обыграла представительницу Греции Марию Саккари (15) в четвертьфинальном матче турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.

Датчанка один раз подала навылет, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов. Её соперница совершила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и оформила 2 брейка.

Соперницей Возняцки по полуфинальному матчу станет представительница Хорватии Петра Мартич.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тыс. Действующей чемпионкой соревнований является Кики Бертенс из Нидерландов.

05 апреля 2019 года, пятница. 21:50 МСК
Чарльстон. 1/4 финала
Матч окончен
Каролина Возняцки
13
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
1 : 0
Мария Саккари
50
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
6 5  
2 2  
           
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