Массу: понял, что Федерер – это невероятный игрок ещё когда ему было 15 лет

Чилиец Николя Массу, экс девятая ракетка мира и тренер Доминика Тима, прокомментировал тот факт, что швейцарец Роджер Федерер и в 37 лет продолжает выигрывать большие турниры.



«Впервые, когда я увидел Роджера, ему было 15 лет, но уже тогда я отметил, что он – невероятный игрок. Надеюсь, Роджер будет играть как можно дольше, потому что он является величайшим теннисистом в истории.



Что касается нашей работы с Тимом, то я очень счастлив такой возможности. Рад помогать Доминику добиваться его целей», – цитирует Массу Tennis World USA.



Под руководством Массу австрийский теннисист выиграл хардовый «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В финале он добыл волевую победу над Федерером со счётом 3:6, 6:3, 7:5.