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Рыбарикова – первая полуфиналистка соревнований в Монтеррее

Рыбарикова – первая полуфиналистка соревнований в Монтеррее
Теннис / WTA

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под восьмым номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв американку Сачию Викери – 6:4, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты. На счету Рыбриковой 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 5. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнований Рыбарикова сразится с победительницей противостояния Кристина Мледнович (Франция) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.

05 апреля 2019 года, пятница. 23:10 МСК
Монтеррей. 1/4 финала
Матч окончен
Магдалена Рыбарикова
71
Словакия
Магдалена Рыбарикова
М. Рыбарикова
2 : 0
Сачия Викери
134
США
Сачия Викери
С. Викери
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
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