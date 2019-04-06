Рыбарикова – первая полуфиналистка соревнований в Монтеррее

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под восьмым номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв американку Сачию Викери – 6:4, 6:4.



Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты. На счету Рыбриковой 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 5. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.



За выход в полуфинал соревнований Рыбарикова сразится с победительницей противостояния Кристина Мледнович (Франция) — Гарбинье Мугуруса (Испания).



Действующей победительницей турнира в Монтеррее является Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.

