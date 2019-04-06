Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кис обыграла Стивенс и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Кис обыграла Стивенс и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Американская теннисистка Мэдисон Кис (8) обыграла соотечественницу Слоан Стивенс (1) в четвертьфинальном матче турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут.

Кис шесть раз подала навылет, 4 раза ошиблась при подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и оформила 6 брейков.

За выход в финал соревнований американка сразится с победительницей противостояния Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Даниэль Коллинз (США, 11).

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тыс. Действующей чемпионкой соревнований является Кики Бертенс из Нидерландов.

05 апреля 2019 года, пятница. 23:40 МСК
Чарльстон. 1/4 финала
Идет 3-й сет
Слоан Стивенс
8
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
1 : 1
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1 2 3
           
6 6 6 2
7 8 4 5
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент