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Пуиг вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Коллинз

Пуиг вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Коллинз
Теннис / WTA

Пуэрториканская теннисистка Моника Пуиг обыграла американку Даниэль Коллинз (11) в четвертьфинальном матче турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час.

Пуиг пять раз подала навылет, 1 раз ошиблась при подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Её соперница совершила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и оформила 1 брейк.

За выход в финал соревнований Пуиг сразится с американской теннисисткой Мэдисон Кис (8), которая обыграла соотечественницу Слоан Стивенс (1) со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:2.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тыс. Действующей чемпионкой соревнований является Кики Бертенс из Нидерландов.

06 апреля 2019 года, суббота. 02:00 МСК
Чарльстон. 1/4 финала
Идет 2-й сет
Моника Пуиг
63
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
1 : 0
Даниэль Коллинз
34
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
1 2 3
           
6 5  
3 2  
           
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