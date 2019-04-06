Пуиг вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Коллинз

Пуэрториканская теннисистка Моника Пуиг обыграла американку Даниэль Коллинз (11) в четвертьфинальном матче турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час.

Пуиг пять раз подала навылет, 1 раз ошиблась при подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Её соперница совершила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и оформила 1 брейк.

За выход в финал соревнований Пуиг сразится с американской теннисисткой Мэдисон Кис (8), которая обыграла соотечественницу Слоан Стивенс (1) со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:2.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тыс. Действующей чемпионкой соревнований является Кики Бертенс из Нидерландов.