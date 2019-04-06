Хромачёва и Кудерметова вышли в 1/2 финала турнира в Чарльстоне в парном разряде

Российские теннисистки Ирина Хромачёва и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал турнира в Чарльстоне (США) в парном разряде. В 1/4 финала они обыграли американку Ракель Атаво и словенку Катарину Среботник, посеянных под третьим номером – 1:6, 6:3, 10:5.

Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. На счету Хромачёвой и Кудерметовой 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 брейк-пойнт из 11. Их соперницы совершили 1 эйс, не допускали двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 8.

За выход в финал соревнований в Чарльстоне Хромачёва и Кудерметова поспорят с чешкой Луцией Градецкой и словенкой Андреей Клепач.

В другом полуфинале сыграют Анна-Лена Фридзам (Германия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Анна-Лена Грёнефельд (Германия)/Алисия Росольска (Польша).