Азаренко: с Павлюченковой не бывает лёгких матчей

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу на россиянкой Анастасией Павлюченковой со счётом 6:0, 6:4 в четвертьфинале турнира в Монтеррее (Мексика).

«Очень взволнована и хочу продолжать в том же духе. Я прогрессирую, это помогло мне сделать ещё один шаг. Довольна, что от матча к матчу мне удаётся что-то делать лучше.

Игра была очень сложной. Анастасия — потрясающая теннисистка и неимоверная чемпионка. В прошлом мы провели немало матчей и ни один из них не был лёгким. В таких поединках есть возможность оценить свой уровень", — цитирует Азаренко официальный сайт WTA.

За право выйти в финал Азаренко сразится с представительницей Германии Анжеликой Кербер, обыгравшей бельгийку Кирстен Флипкенс.

В 1/4 финала турнира в Мексике Азаренко разгромила Павлюченкову, 1-й сет — 6:0