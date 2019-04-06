Кис: Стивенс — моя подруга. Если она скажет, что был аут — не буду её проверять

Американская теннисистка Мэдисон Кис подвела итоги четвертьфинального матча турнира в Чарльстоне (США) с соотечественницей Слоан Стивенс, в котором одержала победу со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:2.

«В предыдущих матчах со Стивенс я пыталась делать слишком много всего. Верила, что смогу выдержать затяжные розыгрыши. Убедила себя не спешить и не пробивать навылет с первого же удара. Думаю, это было самым главным в матче.

Всегда сложно играть с подругой. Вы не будете подгонять друг друга, говорить: «Давай быстрее» или что-то в этом роде. Мы дружим очень много лет. Если она скажет, что был аут, я не буду её проверять", — цитирует Кис пресс-служба WTA.

За выход в финал соревнований американка сразится с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.