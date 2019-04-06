Андухар начнёт защиту титула в Марракеше встречей с Дельбонисом

Стала известна сетка грунтового турнира категории ATP 250, который пройдёт с 8 по 14 апреля в Марракеше (Марокко). Первый сеяный, Александр Зверев из Германии, в стартовом матче встретится с Денисом Истоминым из Узбекистана. Вторая ракетка турнира, итальянец Фабио Фоньини в первом круге сыграет с чехом Иржи Веселы.

Из других матчей первого круга отметим сербское дерби Ласло Джере (5) – Филип Краинович. Встречу японца Таро Дэниэла с немцем Мишей Зверевым, а также матч француза Жо-Вильфрида Цонги (WC) с немцем Седриком-Марселем Штебе.

Испанец Пабло Андухар начнёт защиту титула встречей с аргентинцем Федерико Дельбонисом. В 2018 году в финале Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда – 6:2, 6:2. Турнир-2019 Эдмунд (3) стартует встречей с французом Уго Умбером.