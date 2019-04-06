Возняцки вышла в финал турнира в Чарльстоне, обыграв Мартич

Теннисистка из Дании Каролина Возняцки вышла в финал турнира категории Premier в Чарльстоне. В полуфинальном матче пятая сеяная Возняцки в двух сетах обыграла 16-ю ракетку соревнований, Петру Мартич из Хорватии, со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Возняцки 7 раз подала навылет, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Мартич не подала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала свой единственный брейк.

Счёт в личном противостоянии Возняцки и Мартич в официальных матчах стал 6-0 в пользу датчанки.

За титул турнира категории Premier в Чарльстоне Возняцки сыграет с победительницей матча между американкой Мэдисон Кис (8) и Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.