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Возняцки вышла в финал турнира в Чарльстоне, обыграв Мартич

Возняцки вышла в финал турнира в Чарльстоне, обыграв Мартич
Теннис / WTA

Теннисистка из Дании Каролина Возняцки вышла в финал турнира категории Premier в Чарльстоне. В полуфинальном матче пятая сеяная Возняцки в двух сетах обыграла 16-ю ракетку соревнований, Петру Мартич из Хорватии, со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Возняцки 7 раз подала навылет, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Мартич не подала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала свой единственный брейк.

Счёт в личном противостоянии Возняцки и Мартич в официальных матчах стал 6-0 в пользу датчанки.

За титул турнира категории Premier в Чарльстоне Возняцки сыграет с победительницей матча между американкой Мэдисон Кис (8) и Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

06 апреля 2019 года, суббота. 20:00 МСК
Чарльстон. 1/2 финала
Матч окончен
Петра Мартич
53
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
0 : 2
Каролина Возняцки
13
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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