Барти названа лучшей теннисисткой марта

Австралийская теннисистка Эшли Барти признана лучшей теннисисткой по итогам марта, сообщает официальный сайт WTA-тура. В прошедшем месяце она завоевала титул на турнире в Майами и впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA.



На звание лучшей теннисистки месяца также претендовали канадка Бьянка Андрееску, чешка Каролина Плишкова и представительница Германии Анжелика Кербер.

Второе место в голосовании заняла Андрееску, третьей стала Плишкова, четвёртой — Кербер.

Барти за карьеру выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде.



По итогам января 2019 года лучшим игроком была признана первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака. В феврале в голосовании первенствовала швейцарка Белинда Бенчич.