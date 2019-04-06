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Барти названа лучшей теннисисткой марта

Барти названа лучшей теннисисткой марта
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти признана лучшей теннисисткой по итогам марта, сообщает официальный сайт WTA-тура. В прошедшем месяце она завоевала титул на турнире в Майами и впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA.

На звание лучшей теннисистки месяца также претендовали канадка Бьянка Андрееску, чешка Каролина Плишкова и представительница Германии Анжелика Кербер.

Второе место в голосовании заняла Андрееску, третьей стала Плишкова, четвёртой — Кербер.

Барти за карьеру выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде.

По итогам января 2019 года лучшим игроком была признана первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака. В феврале в голосовании первенствовала швейцарка Белинда Бенчич.

Андрееску, Плишкова, Барти и Кербер — кандидаты на звание лучшего игрока месяца
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