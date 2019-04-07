Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Победы Возняцки и Кис — в обзоре полуфиналов турнира в Чарльстоне

Победы Возняцки и Кис — в обзоре полуфиналов турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Теннисистка из Дании Каролина Возняцки вышла в финал турнира категории Premier в Чарльстоне. В полуфинальном матче 28-летняя уроженка Оденсе в двух сетах обыграла Петру Мартич из Хорватии со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Американка Мэдисон Кис также стала финалисткой соревнований. В поединке 1/2 финала она нанесла поражение Монике Пуиг из Пуэрто-Рико — 6:4, 6:0. Игровое время встречи составило 1 час 7 минут. Матч был прерван дождём, после которого равный ход игры изменился в сторону Кис. Сначала американка взяла первый сет, а затем разгромила соперницу во второй партии.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.

Видео доступно на "Чемпионате".

Возняцки: подготовилась к грунтовому сезону, чувствую себя здоровой
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент