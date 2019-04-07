Хачанов и Рублёв посетили футбольный матч между «Барселоной» и «Атлетико»

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв, а также Илья Ивашко из Беларуси побывали на матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и мадридским «Атлетико».

Поединок, который прошёл на стадионе «Камп Ноу», завершился победой «сине-гранатовых» со счётом 2:0. Голы в составе каталонского клуба забили уругвайский нападающий Луис Суарес и аргентинец Лионель Месси.

«Отличный матч сегодня. „Барселона“ была в ударе! Спасибо Жерару Пике за билеты и поздравляем с победой», — написал Хачанов в «Инстаграме».

Ранее стали известны заявочные списки участников турнира категории «Мастерс», которые пройдут на грунтовых кортах Мадрида (Испания) и Рима (Италия). В основной сетке соревнований сыграют два представителя России — Хачанов и Даниил Медведев.

Запись доступна в "инстаграме" Хачанова.